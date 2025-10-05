В Белгородском районе при атаке БПЛА на грузовой автомобиль пострадал водитель
БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали грузовой автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района, ранен водитель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Красный Октябрь Белгородского района из-за удара дрона ВСУ по грузовому автомобилю ранен водитель. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую РБ. Для продолжения дальнейшего лечения пострадавшего транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в результате атаки беспилотника поврежден автомобиль.