В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей региона призвали сохранять спокойствие, отойти от окон и не снимать на фото и видео действия сил ПВО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Уважаемые смоляне, в Смоленской области опасность атаки БПЛА. Для отражения атаки дронов работают системы ПВО Министерства обороны России. Просьба сохранять спокойствие, отойти от окон и не снимать на фото и видео действия сил ПВО. В случае необходимости обращайтесь за помощью по телефону 112", - написал он.

Глава региона добавил, что жителей будут информировать о развитии ситуации.