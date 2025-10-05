В Брянской области при атаке дронов ВСУ пострадал сотрудник "Мираторга"

Мужчине оказали медицинскую помощь

БРЯНСК, 5 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область с помощью дронов-камикадзе, ранен сотрудник "Мираторга". Он получил осколочные ранения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате подлой атаки ВСУ ранен мужчина. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе АПХ "Мираторг" в селе Подывотье Севского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил осколочные ранения. Пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и отметил, что на месте атаки дронов работают оперативные службы.