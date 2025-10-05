Во Франции начали расследовать дело о гибели фотожурналиста на Украине

Расследование поручили Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции инициировала расследование в связи с гибелью на Украине фотожурналиста Антони Лалликана. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Лалликан погиб на Украине, сопровождая местных военных. Согласно информации Международной федерации журналистов, это произошло 3 октября в результате удара с помощью беспилотного летательного аппарата. Отмечается, что тогда же пострадал украинский журналист.