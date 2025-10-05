В Белгородской области число пострадавших при атаках БПЛА ВСУ выросло до трех

За медицинской помощью обратился 15-летний подросток

БЕЛГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Количество получивших ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область увеличилось до трех, пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщал о двух пострадавших, включая 10-летнего ребенка.

"Уточненная информация о последствиях детонации дрона в селе Бессоновка Белгородского района. За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который находился рядом с социальным объектом. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Вся медицинская помощь оказывается", - написал он.