В Москве в ДТП с машиной скорой помощи пострадали три человека

Авария произошла на Ленинградском проспекте

МОСКВА 5 октября. /ТАСС/. Две машины столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве, в результате аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно, в 23:00 на Ленинградском проспекте в районе дома 40 произошло столкновение двух транспортных средства, за медпомощью обратились три человека", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины аварии. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП попали легковая машина и автомобиль скорой помощи. В аварии пострадали два медика и водитель машины скорой помощи.