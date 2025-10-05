В Белгородской области без электричества остались почти 40 тыс. жителей

Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий обстрела ВСУ

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. жителей Белгородской области остались без электроснабжения после обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Заслушали доклад энергетиков о характере повреждения в результате ночного обстрела Белгорода. У нас значительное повреждение электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тыс. [жителей региона] на сегодняшний день <...> [остаются] без электроэнергии", - сказал он на видео, выложенном в его Telegram-канале.

Гладков отметил, что аварийные бригады выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты и коммерческие предприятия к электроснабжению к завтрашнему дню.