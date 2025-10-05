Ураган "Присцилла" сформировался у западного побережья Мексики

Скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 33 м/с, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Ураган, получивший название "Присцилла", сформировался в Тихом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 33 м/с. Он движется на северо-запад со скоростью 6 км/ч.

В настоящее время "Присцилла" находится на расстоянии 470 км к юго-западу от мексиканского муниципалитета Кабо-Коррьентес. Штормовых предупреждений в связи со стихией не объявлялось.