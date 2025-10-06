В Красноярском крае обследовали 129 кв. км тайги в поисках пропавших туристов

Общую численность поисково-спасательной группы увеличили до 356 человек и 47 единиц техники

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Поисково-спасательные отряды обследовали почти 130 кв. км тайги в поисках пропавшей в Партизанском районе Красноярского края семьи Усольцевых. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Всего наземные группы при поисково-спасательных работах обследовали 129 кв. км лесного массива и 96 км лесных дорог. За прошедшие сутки провели осмотр территории с воздуха с помощью самолета "Аэропракт 32" и мотопараплана, обследовали 101 кв. км с воздуха. Организовали взаимодействие с министерством природных ресурсов и лесного комплекса по проверке прилегающей территории и охотничьих избушек", - рассказал собеседник агентства.

Также в ведомстве сообщили, что общую численность поисково-спасательной группы увеличили, по данным на утро 6 октября, до 356 человек и 47 единиц техники. По данным на 5 октября, число спасателей составляло 249 человек и 40 единиц техники. К поискам привлекли кинологический расчет регионального ГУ ФСИН. Также поисками занимаются сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, волонтеры.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Туристов ищут около 200 человек, среди которых сотрудники полиции и МЧС, спасатели, местные жители. Приехали волонтеры из разных городов России. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.