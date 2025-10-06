Полиция задержала стрелявшего по прохожим в Сиднее

В ведомстве сообщили, что во время инцидента был ранен человек, и еще 16 получили незначительные травмы

СИДНЕЙ, 6 октября. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс задержала мужчину, открывшего беспорядочную стрельбу по прохожим в Сиднее. Как сообщили в ведомстве, в ходе инцидента был ранен один человек.

В полиции отметили, что происшествие было зафиксировано в ночь на понедельник, в пригороде Кройдон-парк, расположенном в 20 км к северо-западу от центра мегаполиса. "После полученных сообщений о стрельбе в общественном месте сотрудники оцепили район и подключили к проведению операции <…> переговорщиков и кинологов. Позднее полицейские арестовали [стрелявшего] 60-летнего мужчину, у которого было изъято оружие и боеприпасы", - указали в полиции, отметив, что в ходе инцидента "были повреждены несколько автомобилей, в том числе полицейских, а сам стрелявший получил травмы при задержании".

Также в полицейском управлении сообщили, что во время инцидента был ранен один прохожий, и еще 16 человек получили незначительные травмы, в основном от разбитого стекла и осколков. "50-летний мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в Королевский госпиталь принца Альфреда в тяжелом состоянии. Сообщений о пострадавших полицейских не поступало", - подчеркнули в ведомстве.

По предварительным данным, нападавший открыл беспорядочный огонь по улице из крупнокалиберной винтовки из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже здания. Полицейские полагают, что до задержания он успел произвести порядка 100 выстрелов. К операции по его обезвреживанию также были привлечены 30 полицейских нарядов и отряд специального назначения. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэньон заявил, что "инцидент был серьезным и пугающим", но нападение "не имеет связи с терроризмом".

В настоящий момент место происшествия остается оцепленным полицией, которая ведет расследование обстоятельств произошедшего и выясняет мотивы нападавшего.