На Камчатке шестеро пропавших туристов вышли на связь

Их жизни ничего не угрожает, сообщили в региональном управлении МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября, /ТАСС/. Шесть человек, которые 3 октября на личном автомобиле уехали в лес на Камчатке и в назначенное время не вернулись, вышли на связь. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Туристы вышли на связь, с ними все в порядке, подъезжают к поселку Северные Коряки. По их словам, они сегодня и планировали вернуться", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шесть человек уехали в район урочища "Аквариум" на Камчатке 3 октября. По словам заявителя, позвонившего спасателям, они должны были вернуться 5 октября, но не вышли на связь. Сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники направилась в район урочища "Аквариум" в Елизовском районе.