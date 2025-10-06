На Камчатке опровергли информацию о начавшемся извержении вулкана Кроноцкий

Предыдущая активность на исполине фиксировалась в начале 20-го века

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября. /ТАСС/. Ученые на Камчатке опровергли информацию о якобы начавшемся 4 октября извержении Кроноцкого вулкана, сообщается в телеграм-канале Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Извержение вулкана Кроноцкий отменяется. Судя по спутниковым снимкам, вероятнее всего, единичный вынос водяного пара и старого пепла до девяти км произошел из маара Крокур на северо-восточном склоне вулкана Крашенинникова. Об этом говорят также большое количество воды в облаке и быстрое рассеяние облака. Обычно эруптивные облака наблюдаются в атмосфере в течение нескольких суток после извержения", - говорится в сообщении.

4 октября ученые сообщили о якобы начавшемся втором извержении Кроноцкого вулкана. Предыдущая активность на исполине фиксировалась в начале 20-го века.