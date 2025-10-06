В Иркутске из-за давки в школьном гардеробе завели дело

Информации о пострадавших школьниках нет

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) завели после давки в гардеробе одной из школ Иркутска. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по Иркутской области.

Ранее ведомство информировало, что начало проверку после публикации в интернете видео, авторы которого утверждали, что несколько школьников получили травмы в результате массовой давки при входе в школьный гардероб.

"Дело по статье 293 УК РФ (халатность) возбуждено, расследуем", - сказал собеседник агентства.

При этом в следственном управлении уточнили, что информации о пострадавших школьниках нет.

В прокуратуре региона сообщили ТАСС, что по итогам проверки внесено представление в департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города в связи с "непринятием должных мер по обеспечению безопасного пребывания несовершеннолетних в образовательном учреждении".