В Тульской области уничтожили восемь украинских беспилотников
03:33
ТУЛА, 6 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.
"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он.