В Тульской области уничтожили восемь украинских беспилотников

Никто не пострадал
03:33

ТУЛА, 6 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

"Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он. 

