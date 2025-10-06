Новосибирец получил 12 лет колонии за оправдание теракта в "Крокусе"

Отмечается, что он положительно оценил это преступление и высказал желание совершить как можно больше подобных действий

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к лишению свободы жителя Новосибирской области, который поддержал теракт, произошедший в "Крокус сити холле" в 2024 году. Путем частичного сложения наказаний ему назначено 12 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что мужчина, находясь в помещении ФКУ СИЗО-3 ГУ ФСИН России по Новосибирской области, "руководимый мотивом политической ненависти и вражды", во время общения с другими осужденными на тему теракта в концертном зале положительно оценил это преступление и высказал желание совершить как можно больше подобных действий.

"Суд путем частичного сложения наказаний с приговором Советского районного суда города Новосибирска назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев", - говорится в сообщении.