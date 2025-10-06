В Благовещенске иностранец пытался вывезти золото на 9 млн рублей

Мужчина спрятал драгоценный металл в пауэрбанке

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 октября. /ТАСС/. Гражданин Казахстана пытался контрабандой вывезти в Амурской области золото на 9 млн рублей. Драгоценный металл был спрятан в пауэрбанке. По решению суда мужчина оштрафован на 240 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Установлено, что в апреле 2025 года осужденный находился в Казахстане и договорился о приобретении партии драгоценных металлов. Он перевел неизвестному посреднику 90 тыс. долларов (7,3 млн рублей) и приехал в Благовещенск.

"Следуя полученным указаниям, он забрал из тайника возле кафе на ул. Пионерской пластиковый пауэрбанк, внутри которого находился слиток золотисто-желтого металла. <…> На следующий день [он] попытался вывезти слиток в Казахстан рейсом Благовещенск - Красноярск - Алматы. Однако при прохождении предполетного досмотра в аэропорту Игнатьево у него был обнаружен и изъят слиток, замаскированный под пауэрбанк", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что в пауэрбанке находился слиток массой 1 061,9 г, из которых 1 058,18 г - химически чистое золото и 1,49 г - серебро. Общая стоимость металла по курсу Центробанка России на день изъятия составила более 9,3 млн рублей. Сотрудниками УФСБ по Амурской области завели уголовное дело за незаконный оборот драгметаллов и покушение на контрабанду стратегически важных товаров.

Суд принял во внимание, что мужчина впервые совершил преступление средней тяжести, характеризуется положительно, а также активно способствовал заглаживанию вреда, причиненного общественной безопасности. Он пожертвовал 334,2 тыс. рублей в пользу двух социальных учреждений для детей в Амурской области. В результате суд прекратил уголовное дело в отношении иностранца и назначил ему судебный штраф в 240 тыс. рублей. Изъятый слиток золота и серебра конфискован в доход государства.