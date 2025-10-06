Жителя Севастополя задержали за призывы к убийству военнослужащих

Мужчина публиковал посты в проукраинском Telegram-канале

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Жителя Севастополя задержали по подозрению в распространении в Telegram-канале комментариев, призывающих к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Задержан житель города Севастополя, подозреваемый в совершении публичных призывов к убийству военнослужащих. Установлено, что 39-летний мужчина в групповой переписке проукраинского Telegram-канала публиковал комментарии, призывающие к насильственным действиям в отношении военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Психолингвистическая экспертиза показала: опубликованные тексты содержат побуждение к осуществлению экстремистской деятельности.

"Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Следственным отделом УФСБ в отношении мужчины возбуждено уголовное дело", - отметили в пресс-службе.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы).