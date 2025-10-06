The Indian Express: при пожаре в больнице на западе Индии погибли восемь человек

Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания в электросети клиники и халатности персонала, сообщило издание

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь пациентов погибли и трое серьезно пострадали поздно вечером в воскресенье в результате пожара в отделении интенсивной терапии крупнейшей государственной больницы "Савай Ман Сингх" (SMS ) в городе Джайпур, индийский западный штат Раджастхан. Об этом сообщает издание The Indian Eхpress.

Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания в электросети клиники и халатности персонала больницы. При этом не сработала пожарная сигнализация, а отсутствие средств для тушения и срочной эвакуации больных привело к человеческим жертвам. Токсичный дым затруднял работу пожарных, которым потребовалось свыше часа для ликвидации очага возгорания.

На месте пожара проводится расследование.