ФСБ показала видео задержания готовивших теракты на еврейских культовых объектах

На кадрах они признаются, что готовили взрывы в синагогах с целью убить людей
Редакция сайта ТАСС
07:19
ЦОС ФСБ России/ ТАСС
© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 6 октября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания готовивших теракты на еврейских культовых объектах  в Красноярске и Пятигорске. 

В службе сообщили, что в Красноярске были задержаны два выходца из Центральной Азии. Они планировали подорвать самодельное взрывное устройство в городской синагоге. В Пятигорске задержали гражданина России, планировавшего забросать бутылками с зажигательной смесью здание Еврейской религиозной общины. 

На видео задержанные признаются, что готовили взрывы в синагогах с целью убить людей. Как отметили в ФСБ, террористы хотели разжечь межнациональную рознь и спровоцировать массовые выступления в России, аналогичные тем, что произошли осенью 2023 года в Дагестане.

Деятельность задержанных квалифицирована по статьям о приготовлении к теракту ( ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ) и содействии деятельности террористов (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). В Пятигорске завели уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205  УК РФ). 

РоссияКрасноярский крайСтавропольский край