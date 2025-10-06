Белгородскую область атаковали 200 украинских БПЛА за сутки

Повреждены квартиры и частные дома

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 200 беспилотников и более 50 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Глотово, Головчино, Дроновка, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущен 31 боеприпас в ходе 10 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, два из которых сбиты. В селе Мокрая Орловка в результате минометного обстрела ранен заместитель главы поселения. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу", - написал глава региона, добавив, что повреждения получили три частных дома.

По Губкинскому округу ВСУ выпустили два БПЛА, по Ивнянскому району - еще два беспилотника, Новооскольскому округу - беспилотник самолетного типа, Старооскольскому округу - семь БПЛА, последствий нет. Населенные пункты Краснояружского района атаковали с помощью девяти беспилотников и 14 боеприпасов. Шебекинский округ ВСУ атаковали с помощью 23 беспилотников и трех боеприпасов, повреждены девять частных домов.

По Алексеевскому округу ВСУ выпустили три БПЛА, последствий нет. Белгород атаковали с помощью 37 беспилотников и шести боеприпасов, пострадал 10-летний ребенок. По информации губернатора, за медицинской помощью также обратился мужчина, получивший баротравму 4 октября, он продолжает лечение в стационаре. Повреждены 15 квартир в десяти многоквартирных домах и 16 частных домов.

Белгородский район атаковали 62 БПЛА, пострадал 15-летний подросток и двое мужчин, повреждены девять частных домов, два дачных дома сгорели. По Борисовскому району ВСУ выпустили три беспилотника, по Валуйскому округу - 15 БПЛА и один боеприпас, поврежден частный дом. Вейделевский район атаковали четыре беспилотника самолетного, последствий нет. Волоконовский район атаковали с помощью семи БПЛА и боеприпаса, частный дом поврежден и еще один сгорел.