В Ленобласти выявили подпольные майнинговые фермы

Злоумышленники внесли изменения в работу счетчиков, занизив их показатели, затем они неоднократно предоставляли энергосбытовой компании недостоверные сведения об объемах потребления электроэнергии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали трех человек по подозрению в причастности к организации подпольных майнинговых ферм. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По предварительным данным, злоумышленники заключили договор с энергосбытовой компанией для технологического присоединения к электросетям коммерческого объекта. На нем установили оборудование для учета потребляемой электроэнергии", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк пояснила, что с марта 2018 по август 2025 года сообщники внесли изменения в работу счетчиков, занизив их показатели. Затем они неоднократно предоставляли энергосбытовой компании недостоверные сведения об объемах потребления электроэнергии.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по местам проживания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ходе обысков в нежилых помещениях по нескольким адресам обнаружено свыше 2 700 устройств для майнинга криптовалют, два трансформатора и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ. Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двум другим - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Соучастники устанавливаются.

Как уточнили в пресс-службе управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Гаджиева Беслана Захидовича, подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Совместно с ПАО "Россети Ленэнерго" производится подсчет ущерба.