В Белгороде за неделю ВСУ повредили 32 жилых объекта

Восстановили 48 жилых объектов при плане 43, отметил мэр Валентин Демидов

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в результате атак на Белгород повредили 32 жилых объекта за неделю. Об этом на заседании областного правительства сообщил мэр Валентин Демидов.

"За неделю прирост по поврежденным домовладениям составил 32 жилых объекта, за эту же неделю мы восстановили 48 жилых объектов при плане 43. План на эту неделю - 45 жилых объектов, остается 301 [в работе по восстановлению]",- сказал Демидов.