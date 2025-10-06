"Ведомости": бизнесмена обвинили в даче взятки для отправки на СВО

В июле в СИЗО Константин Пономарев через своего адвоката пытался передать 2 млн рублей сотруднику военного комиссариата, чтобы заключить контракт с Минобороны и отправиться на службу в зону спецоперации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новое уголовное дело расследуется в отношении осужденного на 14 лет колонии бизнесмена Константина Пономарева. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, ему предъявлено обвинение в попытке дать взятку, чтобы отправиться в зону специальной военной операции.

Новое дело было возбуждено 5 сентября, обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Следствие считает, что в июле в СИЗО предприниматель через своего адвоката пытался передать 2 млн рублей сотруднику военного комиссариата, чтобы заключить контракт с Минобороны и отправиться на службу в зону СВО. 3 октября его адвокат был также задержан.

Как пишет издание, бизнесмен вину не признает и говорит о фабрикации дела.

В сентябре Тверской суд Москвы приговорил Пономарева к 14 годам колонии по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере). Пономарев также известен длительной тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов компании в Санкт-Петербурге. Из-за этого Краснинский суд Смоленской области принял решение об аресте 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства IKEA. Позже данное решение было отменено.