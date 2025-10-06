В Смоленской области в ДТП погибли три человека

Еще двое пострадали

СМОЛЕНСК, 6 октября. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей, в результате которого погибли три человека, еще двое пострадали, произошло утром на 375-м км автодороги М-1 "Беларусь" в Смоленской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительным данным, водитель автовоза Foton при выполнении разворота не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Kalina. В результате столкновения автомобиль Lada Kalina отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем "Москвич", - сообщила собеседница агентства.

В результате ДТП три пассажира автомобиля Lada Kalina погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и еще один пассажир Lada Kalina госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе.