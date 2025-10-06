Заседание по рассмотрению жалобы на арест Чемезовой закрыли от СМИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд закрыл заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защиты о смягчении меры пресечения экс-жене бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине Чемезовой, помещенной под домашний арест по делу о мошенничестве.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
"Ходатайства защиты о закрытии заседания удовлетворяются", - сказала судья.
Согласно позиции защиты, закрыть процесс необходимо, потому что он касается медицинских сведений обвиняемой, а также информации о ее несовершеннолетних детях.
Чемезова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поместил ее под домашний арест до 1 ноября 2025 года.