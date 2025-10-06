В Омске завели уголовное дело о незаконном майнинге на ТЭЦ

Ущерб от кражи электроэнергии превысил 12 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с незаконным майнингом на ТЭЦ-4 в Омске, сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Ущерб от кражи электроэнергии превысил 12 млн рублей, также она повлияла на тарифы для населения.

"По материалам регионального управления ФСБ России следственным управлением СК России по Омской области в отношении заместителя технического директора структурного подразделения "ТЭЦ-4" АО "ТГК-11" и четвертых жителей города Омска, занимавшихся незаконным майнингом, возбуждено уголовное дело", - сказала Руснак.

По ее словам, в апреле 2024 года сотрудники омского управления ФСБ выявили две майнинговых фермы, которые работали круглосуточно и в обход счетчиков потребляли электроэнергию от трансформаторной подстанции около жилого дома. Было установлено, что сотрудник ТГК-11 за денежное вознаграждение дал указание подчиненным незаконно, без договорных отношений подключить силовые кабели к трансформаторной подстанции ТЭЦ-4. В связи с постоянными нагрузками, отключением предохранительного оборудования и выгоранием контактов на подстанции он периодически поручал обслуживать незаконные подключения.

"За оказанные услуги должностное лицо получило от майнеров более 500 тыс. рублей. По оценке экспертов, данные майнинговые фермы незаконно потребили электроэнергию на сумму более 12 млн рублей. Кроме того, суммарные потери от кражи электроэнергии повлияли на общий уровень тарифа на электроэнергию для населения", - отметила Руснак.

По данному факту в отношении сотрудника ТГК-11 возбуждено уголовное дело о незаконном оказании услуг имущественного характера, в отношении нелегальных майнеров - о коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет об Игоре Суворове. В пресс-службе прокуратуры ТАСС добавили, что суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму около 6 млн рублей.