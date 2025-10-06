В Карелии экс-глава района незаконно получил 1 млн рублей

Чиновник издавал распоряжения о выплате себе премий и надбавок

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 октября. /ТАСС/. Суд признал незаконными распоряжения о выплате премий и повышении надбавок экс-главе Пудожского района Карелии Алексею Зубову, которые он сам издал. С него взыскали свыше 1 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконными и недействительными распоряжений и взыскании с должностного лица в бюджет муниципального образования необоснованно полученных денежных средств в общей сумме свыше 1 млн рублей. Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Зубов издал распоряжения о выплате себе премий в общей сумме свыше 280 тыс. рублей и увеличении надбавки за особые условия службы в сумме более 780 тыс. рублей. При этом решения не были согласованы с советом Пудожского муниципального района.