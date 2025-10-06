В Сватове ЛНР от атаки БПЛА ВСУ погиб человек

Еще один человек пострадал

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Сватове Луганской Народной Республики. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В Сватове в результате атаки беспилотника по гражданскому автомобилю погиб мужчина. Еще один житель города - 61-летний мужчина - ранен", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко.

Пострадавший с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.