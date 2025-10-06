В Нижнем Новгороде машина скорой помощи сбила женщину

Пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи, уходя от столкновения с другой машиной, сбил в Нижнем Новгороде женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла около 12:35 мск на улице Львовской. Скорая помощь двигалась с сиреной и проблесковыми маячками. "[Водитель], избегая столкновения с другим автомобилем, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. После чего автомобиль совершил наезд на световую опору", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала женщина 1956 года рождения, ее госпитализировали. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.