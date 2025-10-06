ТАСС: в Москве машина скорой помощи перевернулась после ДТП

На месте аварии работают оперативные службы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Машина скорой помощи перевернулась после ДТП на Большой Серпуховской улице в Москве, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ДТП произошло на Большой Серпуховской улице в районе дома 31, корпус 10. Предварительно, машина скорой помощи перевернулась после столкновения с другим транспортным средством. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте аварии работают оперативные службы, движение затруднено.