В Ростове-на-Дону осудили сбившего дорожную бригаду водителя

Мужчину приговорили к пяти годам шести месяцам колонии-поселения

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 октября. /ТАСС/. Водитель, сбивший в мае на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области дорожную бригаду, приговорен к пяти годам шести месяцам колонии-поселения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"В суде установлено, что в мае 2025 года на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Каменском районе мужчина, управляя грузовым автомобилем, допустил наезд на дорожных рабочих. <...>. Суд приговорил виновного к пяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Авария произошла 3 мая на федеральной автодороге М-4 "Дон". Водитель автомобиля "Камаз", двигавшийся из Краснодара, потерял контроль над управлением транспортным средством. Машина съехала на обочину и въехала в легковой прицеп, в котором находились дорожные знаки, затем врезалась в автомобиль прикрытия "Газель" и в рабочих, занимавшихся покраской ливневых водоотводящих бетонных конструкций. Трое рабочих погибли, водитель "Газели" получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.