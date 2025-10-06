Пропавшая в Красноярском крае семья туристов не покидала территорию региона

Также следователи опросили несколько свидетелей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Пропавшая в горной тайге Красноярского края семья Усольцевых не покидала территорию региона общественным транспортом. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

Читайте также

"Мы молимся и не теряем надежды": о пропаже семьи Усольцевых в скалах Красноярского края

"Следователями ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения семьи во время туристического похода <…> Согласно полученным данным, члены семьи не выезжали за пределы территории Красноярского края путем транспортного сообщения", - говорится в сообщении.

Также ведомство сообщает, что был опрошен ряд свидетелей. Согласно их показаниям, перед туристическим походом мужчина интересовался у управляющего базой отдыха путем прохода и маршрутами к горам Мальвинка и Буратинка и планировал непродолжительный поход. Со слов местной жительницы, она видела уходящую в лес семью с небольшими туристическими рюкзаками и в облегченной светлой одежде. Близкие родственники сообщили, что глава семьи хорошо ориентировался в горах и в лесу, ходил в длительные турпоходы, участвовал в сплавах и обладал туристическими навыками. Семья характеризуется положительно.

По данным правоохранительных органов, в том месте, где могут находиться туристы, квадрокоптер зафиксировал двух медведей. Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Туристов ищут около 200 человек, среди которых сотрудники полиции и МЧС, спасатели, местные жители. Приехали волонтеры из разных городов России. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.