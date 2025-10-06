Главреда "Дождя" Тихона Дзядко объявили в международный розыск

Его обвиняют в нарушении правил деятельности иноагента

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко © REUTERS/ Evgenia Novozhenina

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Главный редактор телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (признан иноагентом) объявлен в международный розыск по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дзядко объявлен в международный розыск", - сообщил собеседник агентства. Как говорится в ходатайстве о заочном аресте журналиста, следователи СК полагают, что Дзядко скрылся от следствия и может препятствовать расследованию, если его не отправить под стражу заочно. Ранее 6 октября Головинский суд Москвы заочно арестовал Дзядко по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.

Глвавред "Дождя" также обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Ранее по аналогичной статье были заочно арестованы журналистки "Дождя" Валерия Ратникова и Екатерина Котрикадзе (обе - признаны в РФ иноагентами). В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).