Погибли два человека. Последствия ракетного удара по Белгороду
Редакция сайта ТАСС
14:17
В результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Последствия удара
- В результате удара ВСУ по объекту инфраструктуры на улицах Белгорода наблюдаются проблемы с электричеством.
- Аварийные и оперативные службы работают на месте.
Погибшие
- Первоначально Гладков сообщал об одном погибшем и одном пострадавшем.
- По словам губернатора, мужчина погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела.
- Позже Гладков сообщил, что пострадавший при ракетном обстреле умер в реанимации. Таким образом, количество погибших увеличилось до двух.