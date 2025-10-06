Статья

Погибли два человека. Последствия ракетного удара по Белгороду

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

В результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Последствия удара

В результате удара ВСУ по объекту инфраструктуры на улицах Белгорода наблюдаются проблемы с электричеством.

Аварийные и оперативные службы работают на месте.

Погибшие