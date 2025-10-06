Реклама на ТАСС
Погибли два человека. Последствия ракетного удара по Белгороду

Редакция сайта ТАСС
14:17
© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

В результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Последствия удара

  • В результате удара ВСУ по объекту инфраструктуры на улицах Белгорода наблюдаются проблемы с электричеством.
  • Аварийные и оперативные службы работают на месте.

Погибшие

  • Первоначально Гладков сообщал об одном погибшем и одном пострадавшем.
  • По словам губернатора, мужчина погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела.
  • Позже Гладков сообщил, что пострадавший при ракетном обстреле умер в реанимации. Таким образом, количество погибших увеличилось до двух.
 
