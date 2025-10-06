Экс-министра Абызова арестовали по новому делу о мошенничестве

Его новое уголовное дело связано с инвестициями Российской венчурной компании

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новое уголовное дело в отношении осужденного на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова связано с мошенничеством в сфере государственных инвестиций. Об этом заявила судья Тверского суда Москвы, где решается вопрос об избрании Абызову меры пресечения, оглашая материалы нового дела.

"Ходатайство следствия мотивировано криминальной опасностью против собственности. Потерпевшей стороной по делу признан представитель акционеров Российской венчурной компании (РВК)", - сказала судья.

Осужденному экс-министру предъявлено обвинение в мошенничестве, которое отличается опасностью против собственности, сообщает корреспондент ТАСС.

Абызов отверг причастность к мошенничеству в сфере государственных инвестиций РВК. Об этом он заявил в Тверском суде Москвы, где решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Моя непричастность истекает из приговора уже осужденных Чучкевича и Рязанцева. Я, как и многие другие инвесторы, вкладывал деньги в "Алион". Какого-либо отношения к хишению средств компании РВК я не имел и не мог иметь", - сказал Абызов.

По его словам, новые обвинения "беспочвенны и необоснованны", так как в результате инвестиций в РВК финансовые вложения в акции компании "оказались неликвидны".