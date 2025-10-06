В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина

Пострадавшего доставили в больницу

БРЯНСК, 6 октября. /ТАСС/. Мужчина получил ранение в результате атаки дронов ВСУ на деревню Горицы Брянской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе деревню Горицы Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона.