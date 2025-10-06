На ЗАЭС назвали терроризмом удар ВСУ по пожарной части

Персонал Запорожской АЭС не пострадал

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Очередной удар ВСУ по критической инфраструктуре вблизи с Запорожской АЭС необъясним с точки зрения логики. Этим могут заниматься только террористы, угрожающие глобальной ядерной катастрофой, говорится в Telegram-канале станции.

"Подобные удары по критически важной инфраструктуре в непосредственной близости от атомной станции необъяснимы с точки зрения логики. Только террористы, пренебрегающие всеми нормами международного права и угрожающие глобальной ядерной катастрофой, могут в такой ситуации продолжать обстрелы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал Запорожской АЭС при артиллерийском ударе ВСУ по пожарной части, находящейся в 1,2 км от периметра станции, не пострадал. "ВСУ не прекращают обстрелы в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Запорожская атомная электростанция и прилегающий город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. На этот раз прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 км от периметра ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Специалисты ЗАЭС прикладывают все возможные усилия для обеспечения безопасной эксплуатации станции в этих экстремальных условиях. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, уведомлены о произошедшем.

23 сентября ЗАЭС в 10-й раз за время конфликта была переведена на резервное питание от дизель-генераторов из-за отключения последней внешней линии энергоснабжения в результате удара ВСУ. На станции ТАСС ранее заявили, что дать точный прогноз по срокам восстановления линии невозможно, поскольку территория, прилегающая к станции, а также район поврежденной высоковольтной линии продолжают подвергаться обстрелам ВСУ. При этом резервные генераторы функционируют надежно, запасов топлива достаточно, все пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков соблюдены, радиационная обстановка на промплощадке в норме.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары украинских боевиков по ЗАЭС являются опасной игрой и открывают возможности для зеркального ответа со стороны России. Глава государства акцентировал, что Россия контролирует ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции и проводит мероприятия по защите объекта.