В Острогожском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Губернатор Александр Гусев призвал зайти в помещение и отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Острогожском районе Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.