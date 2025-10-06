В Острогожском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
20:40
ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Острогожском районе Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
"Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.