В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Губернатор Александр Гусев призвал зайти в помещение и отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Одновременно аналогичный режим отменили в Острогожском районе, где он был объявлен в 23:32 мск 6 октября. Режим опасности БПЛА в регионе без перерывов действует уже более суток, с 18:59 мск 5 октября.