В Старом Осколе сбили БПЛА

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, обломки беспилотника повредили 15 окон многоквартирного дома и 20 автомобилей

БЕЛГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. В результате падения обломков БПЛА в Старом Осколе Белгородской области повреждены 15 окон многоквартирного дома и 20 автомобилей. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе МКД осколками посечены 20 автомобилей", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что все оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.