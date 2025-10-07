В Воронеже отменили угрозу удара БПЛА

Система ПВО сбила несколько беспилотников в двух районах Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Угрозу непосредственного удара БПЛА отменили в Воронеже. ПВО сбила несколько беспилотников в двух районах Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! В Воронеже - отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

По предварительным данным, в результате падения обломков беспилотника в одном муниципалитете повреждены стена и забор частного дома, автомобиль, пострадавших нет. Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.