Во Владивостоке площадь пожара на полигоне ТБО составила 2,5 тыс. кв. м

Однако открытого горения не наблюдается

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 октября. /ТАСС/. Площадь возгорания на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке составила 2,5 тыс. кв. м, открытое горение отсутствует. Об этом сообщается на сайте Приморского экологического оператора (ПЭО).

"Площадь возгорания составила 2 500 [кв. м]. Открытого горения нет, только точечные малочисленные очаги. Очаги возгорания проливаются водой. Задымление по всей площади существенно уменьшилось", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в работе по тушению задействованы три бульдозера, три самосвала ПЭО, 20 самосвалов подрядчика, два пожарных расчета, один экскаватор и один фронтальный погрузчик.

Также в ПЭО отметили, что работа по отсыпке грунтом участков тления продолжалась всю ночь с 6 на 7 октября и будет продолжаться еще несколько дней. Прием отходов возобновлен только в отношении твердых коммунальных отходов (ТКО). "Сейчас действует временная площадка для приема ТКО. Работы по приему ТКО будут проводиться по усиленному графику", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, рано утром 6 октября поступило первое сообщение о возгорании на территории полигона ТБО. Были обнаружены несколько очагов пожара, ликвидирован был один из них на площади около 10 кв. м. Из-за отсутствия проездов пожарные не смогли добраться до остальных очагов, поэтому для тушения привлекалась тяжелая техника экологического оператора. Второе сообщение о пожаре на полигоне поступило в 10:09 (03:09 мск). Площадь пожара тогда составляла около 1 тыс. кв. м.