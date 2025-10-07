В Хабаровском крае произошел лесной пожар на площади 105 га

Возгорание случилось по вине местного населения

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Лесной пожар возник у поселка Победа в Хабаровском районе Хабаровского края, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"Возгорание зафиксировано в четырех километрах от поселка Победа. При обнаружении его площадь составляла 10 га, сейчас - 105 га", - проинформировали в министерстве.

Пожар появился по вине местного населения. Возгорание тушат восемь человек, задействован вездеход.

Накануне в министерстве сообщали, что за прошедшие выходные в крае возник только один пожар недалеко от Победы, возгорание площадью восемь гектаров оперативно ликвидировали. После в этой местности появилось еще одно возгорание.

В регионе продолжают активную профилактическую работу и усиливают режим патрулирования лесов, используя как наземные силы, так и беспилотные летательные аппараты.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 128 пожаров на общей площади 65 948,88 га.