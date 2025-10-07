В Хабаровском крае произошел лесной пожар на площади 105 га
ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Лесной пожар возник у поселка Победа в Хабаровском районе Хабаровского края, сообщили ТАСС в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
"Возгорание зафиксировано в четырех километрах от поселка Победа. При обнаружении его площадь составляла 10 га, сейчас - 105 га", - проинформировали в министерстве.
Пожар появился по вине местного населения. Возгорание тушат восемь человек, задействован вездеход.
Накануне в министерстве сообщали, что за прошедшие выходные в крае возник только один пожар недалеко от Победы, возгорание площадью восемь гектаров оперативно ликвидировали. После в этой местности появилось еще одно возгорание.
В регионе продолжают активную профилактическую работу и усиливают режим патрулирования лесов, используя как наземные силы, так и беспилотные летательные аппараты.
Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 128 пожаров на общей площади 65 948,88 га.