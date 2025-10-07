В центре Курильска заметили медведя

В администрации рекомендовали не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Администрация Курильска на курильском острове Итуруп Сахалинской области предупредила жителей и гостей города об опасности встречи с медведем. Животное заметили в самом центре Курильска, сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем Telegram-канале.

"В районе ДКиС (Дома культуры и спорта - прим. ТАСС) в центре города был замечен медведь. Животное двигалось в сторону улицы Гидростроевская, предположительно - в направлении леса", - написал Истомин.

В администрации рекомендовали не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать, смотреть за детьми, при встрече с медведем - сохранять спокойствие, медленно отходить, не бежать.