Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
01:49

Мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву", - говорится в сообщении. Собянин также отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. 

