Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Редакция сайта ТАСС
01:49
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву", - говорится в сообщении. Собянин также отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.