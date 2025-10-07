Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Мэр Москвы Сергей Собянин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву", - говорится в сообщении. Собянин также отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.