Монеточке грозит штраф до 50 тыс. рублей за нарушение деятельности иноагента

Елизавету Гырдымову обвиняют в непредоставлении сведений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Штраф на сумму до 50 тысяч рублей грозит певице Монеточке (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В Басманный районный суд поступил новый протокол, составленный по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Дата заседания по зарегистрированному протоколу еще не назначена", - говорится в сообщении. Согласно КоАП РФ, за данное правонарушение физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, аналогичный протокол об административном правонарушении поступил в районный суд в отношении юриста Анатолия Фурсова (включен в перечень иноагентов в январе 2023 года), а также журналиста и литературного критика Анны Наринской (включена в перечень в феврале 2024 года).

Административное и уголовное производство

Судебные приставы в августе этого года открыли исполнительное производство о взыскании задолженности по неоплаченному штрафу за уклонение от выполнения обязанностей иноагента в отношении певицы. В материалах, которые поступили приставам из районного суда Екатеринбурга, указано, что Гырдымова признана виновной в совершении нарушения порядка деятельности иноагента, ей назначен штраф в 30 тыс. рублей. В установленный срок певица его не оплатила, и в этой связи на основе поступивших материалов было открыто исполнительное производство о взыскании указанной задолженности.

В России в отношении артистки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), она объявлена в розыск.

Гырдымова неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). При этом она продолжила распространять в соцсети сообщения и материалы без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. В случае признания вины певице грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Минюст РФ в январе включил Монеточку в реестр иноагентов. Как поясняли в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.