Дело топ-менеджера "Ростелекома" Шадрина связано с хищением при закупках

Следствие считает одним из организаторов преступления гендиректора "Комплаинс софт" Антона Менчица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Уголовное дело обвиняемого в особо крупном мошенничестве экс-директора по выделенным сетям связи "Ростелекома" Владимира Шадрина связано с закупкой лицензий IBM QRadar (система обнаружения мошенничества). Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, следствие считает гендиректора "Комплаинс софт" Антона Менчица одним из организаторов хищений.

"Органом следствия Менчицу А. В. отводится роль организатора преступления, Менчиц А. В. является единственным учредителем и генеральным директором ОООО "Комплаинс софт", между которым и ПАО "Ростелеком" был заключен договор на закупку лицензий IBM QRadar, в рамках которого, по мнению следствия, совершено преступление, в связи с чем является лицом, фактически руководившим сотрудниками указанного общества, участвующими в преступной деятельности организованной группы и находящимися от него в служебной зависимости", - говорится в документах.

Система IBM QRadar была разработана программистами для обнаружения угроз и реагирования на них, которая помогает группам безопасности более эффективно управлять инцидентами.

Шадрин и Менчиц обвиняются в хищении средств "Ростелекома" и по решению суда содержатся в одном из столичных СИЗО с ноября прошлого года. Доказанность причастности фигурантов к инкриминируемым им преступлениям подтверждается анализом переписок между ними в мессенджере Telegram, а также показаниями свидетелей. На имущество обвиняемых наложен обеспечительный арест.