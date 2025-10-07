Прокуратура требует национализировать виллу семьи экс-замглавы Росприроднадзора

Олега Долматова обвиняют в особо крупном мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Прокуратура требует обратить в доход государства недвижимость и иное имущество родственников и близких бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В один из судов Москвы поступил иск прокуратуры ВАО и Росимущества к Волгиной Л. Л., Долматову В. Б., Долматовой Е.В., Долматовой К. О. об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", - сообщил собеседник агентства. По его словам, среди прочего имущества прокуратура требует передать в собственность РФ трехэтажную виллу с бассейном, расположенную в Сочи, зарегистрированную на бывшую жену Долматова.

Как отметили в правоохранительных органах, также прокуратура требует обратить в доход РФ дачу в СНТ "Сутугинское" под Сочи и несколько земельных участков, оформленных на экс-супругу и мать Долматова. Кроме этого, в надзорном ведомстве требуют передать государству ряд объектов недвижимости и иного имущества в Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской областях, которые, по мнению прокуроров, также связаны с семьей Долматова.

В Замоскворецком суде Москвы ТАСС подтвердили поступление иска прокуратуры к родственникам Долматова, однако от иных комментариев отказались.

Долматов обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), он был заместителем руководителя Росприроднадзора в 2011-2017 годах. В последнее время обвиняемый занимал должность финансового директора компании "Марлит".

По версии следствия, Долматов совместно с бывшим директором Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия (ФЦАО) Владиславом Новиковым похитили деньги, выделенные на разработку программно-технического обеспечения учета объектов отрицательного воздействия на окружающую среду.