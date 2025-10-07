Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Волгоградской области отразили атаку БПЛА

Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет
Редакция сайта ТАСС
03:38

ВОЛГОГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. На месте падения обломков в поле работают саперы, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. На месте падения обломков БПЛА в поле в Городищенском районе работают саперы. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет", - привели слова губернатора в пресс-службе администрации региона. 

РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область