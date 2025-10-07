Экс-замминистру спорта Красноярского края дали условный срок за мошенничество

В ходе следствия бывший чиновник признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Свердловский районный суд в Красноярске приговорил бывшего первого заместителя министра спорта региона Романа Сотникова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года за мошенничество и присвоение бюджетных денег, выделенных на обслуживание спортивного комплекса "Платинум арена Красноярск". Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"На основании собранных вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия доказательств вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего первого замминистра спорта Красноярского края Романа Сотникова. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации присвоения денежных средств (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). <…> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - сообщили в СК.

В декабре 2020 года Сотников и управляющий комплекса "Платинум арена" договорились о хищении денег предприятия. В период с июня 2021 года по декабрь 2022 года между "Платинум ареной" и подконтрольным управляющему компанией "СК Вавилон" были заключены договоры на техническое обслуживание спортивного комплекса "Платинум арена Красноярск" стоимостью более 8 млн рублей. При этом часть работ, предусмотренных договорами, фактически не была выполнена.

"В январе 2023 года между КГАУ "Региональный центр спортивных сооружений", в оперативное управление которого был передан спортивный комплекс, и ООО "СК Вавилон" вновь заключен договор на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию МСЗК "Платинум арена Красноярск". Стоимость контракта составила более 9 млн рублей. В период с января 2023 года по октябрь 2023 года подрядной организацией были подготовлены акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями о выполнении работ в полном объеме. Фактически часть работ выполнена не была", - пояснили в ведомстве. Общая сумма хищения путем присвоения и мошенничества составила более 2,3 млн рублей.

В ходе следствия бывший чиновник признал свою вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме.